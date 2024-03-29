Лавров сделал заявление о том, какими могут быть гарантии безопасности в случае переговоров

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Лавров: Россия одобрит гарантии безопасности если они будут носить обоюдный характер

2:43
Мир

Россия готова предоставить гарантии законных интересов безопасности другим сторонам в случае мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, но при условии, что аналогичные гарантии будут предоставлены и самой Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям".

Лавров: Россия одобрит гарантии безопасности если они будут носить обоюдный характер
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

По словам министра, Россия позитивно восприняла мирную инициативу Китая, предложенную Пекином в феврале 2023 года и состоящую из 12 пунктов. Лавров отметил, что в отличие от "безумной с точки зрения дипломатических перспектив формулы" президента Украины Владимира Зеленского, китайский документ основан на анализе причин происходящего и необходимости их устранения.

Министр пояснил, что китайский план построен по логике "от общего к частному". В нем констатируется наличие "беспорядка" в сфере безопасности в Европе и мире, а также указывается на невыполнение Устава ООН как на причину этого беспорядка, что полностью совпадает с позицией России.

Лавров также обратил внимание на тот факт, что в китайской инициативе упоминаются односторонние санкции Запада, к которым прибегали задолго до начала специальной военной операции России. Эти санкции названы раздражителем, который необходимо устранить.

Россия готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины при условии, что аналогичные гарантии будут предоставлены и Москве. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, подчеркнув, что это является ключевым принципом позиции России.

По словам министра, на основе обеспечения равной безопасности для всех сторон и необходимо вести переговоры. Однако воплотить эти принципы в жизнь можно только путем серьезного анализа существующих проблем в сфере безопасности за столом переговоров, а не на условиях ультиматумов в виде так называемой "формулы мира" Зеленского и его западных покровителей.

Лавров подчеркнул, что для достижения прочного мирного урегулирования необходимо признание реалий на местах и гарантий законных интересов безопасности России. Министр указал, что эти реалии хорошо известны — речь идет о положении на поле боя, а также о правах русскоязычного населения Донбасса и "Новороссии", которые были попраны киевским режимом в части образования, СМИ, использования русского языка и сохранения исторической памяти.

По мнению главы МИД РФ, игнорировать эти реалии невозможно. Россия готова обеспечить интересы безопасности других сторон, но ожидает аналогичных гарантий в отношении себя самой. Только на такой основе равноправного диалога и взаимоуважения интересов можно выстраивать дальнейший мирный процесс.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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