Лавров заявил, что попытки Запада обелить Украину выглядят подозрительно

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Лавров: невязчивые заявления о непричастности Украины к теракту в "Крокусе" вызывают подозрения

1:21
Мир

В своих рассуждениях о том, кто мог стоять за терактом в "Крокус Сити Холле", Москва не может исключать возможную причастность Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию "Известия".

Лавров: невязчивые заявления о непричастности Украины к теракту в "Крокусе" вызывают подозрения
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

По словам Лаврова, западные страны подозрительно активно пытаются убедить Россию, причем не только публично, но и по дипломатическим каналам, что не стоит подозревать Украину в причастности к трагедии, не объясняя при этом причин. Однако, с точки зрения логики, отвечая на вопрос "кому выгодно?", который всегда задается при расследовании преступлений, Россия не может исключать украинский след.

Лавров подчеркнул, что Москва не делает окончательных выводов до завершения расследования, которое продолжается и вскрывает новые обстоятельства. Тем не менее, исключать очевидные версии российская сторона не имеет права, особенно учитывая, что некоторые задержанные исполнители теракта бежали на Украину.

Министр отметил, что Запад активно пытается убедить всех в том, что за терактом стоит запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*, и призывает не подозревать никого другого, прежде всего Украину. По словам Лаврова, навязчивые заявления о непричастности Украины к трагедии вызывают подозрения.

* — Террористическая организация, запрещенная в России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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