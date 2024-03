Марин Ле Пен обвинила правительство Макрона в желании "обчистить карманы" граждан Франции

Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен жестко раскритиковала правительство Франции за его планы по реформе системы социального обеспечения безработных. В своем посте в социальной сети она обвинила власти в стремлении "обчистить карманы французов", чтобы решить проблему бюджетного дефицита.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0