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Марин Ле Пен обвинила правительство Макрона в желании "обчистить карманы" граждан Франции

Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции пытается решить проблема бюджетного дефицита за счет "карманов" граждан Франции

1:38
Мир

Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен жестко раскритиковала правительство Франции за его планы по реформе системы социального обеспечения безработных. В своем посте в социальной сети она обвинила власти в стремлении "обчистить карманы французов", чтобы решить проблему бюджетного дефицита.

Марин Ле Пен заявила, что правительство Франции пытается решить проблема бюджетного дефицита за счет "карманов" граждан Франции
Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0

По словам Ле Пен, реформа является ненужной, поскольку существующая система работает эффективно. Она подчеркнула, что правительство, не способствуя улучшению экономической ситуации в стране, пытается решить свои финансовые проблемы за счет граждан.

Ранее премьер-министр Габриэль Атталь объявил о планах провести в текущем году реформирование, одним из пунктов которого может стать сокращение периода выплаты пособий по безработице с полутора лет до не менее 12 месяцев. Это заявление прозвучало на фоне данных о бюджетном дефиците Франции в 2023 году, составившем 5,5% от ВВП, что на 0,6% превышает предыдущий прогноз Минфина.

Ле Пен также отметила, что правительство планирует жесткие меры экономии, чтобы сократить бюджетный дефицит, который, по последним данным, в 2023 году составил 5,5% ВВП. Для сравнения, ранее минфин прогнозировал этот показатель на уровне 4,9%. Кроме того, Франция взяла на себя обязательства по выделению Киеву 3 млрд евро военной помощи в следующем году, что, по мнению оппозиционных политиков, также повлияет на бюджетную ситуацию.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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