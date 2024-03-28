Марин Ле Пен обвинила правительство Макрона в желании "обчистить карманы" граждан Франции

Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен жестко раскритиковала правительство Франции за его планы по реформе системы социального обеспечения безработных. В своем посте в социальной сети она обвинила власти в стремлении "обчистить карманы французов", чтобы решить проблему бюджетного дефицита.
По словам Ле Пен, реформа является ненужной, поскольку существующая система работает эффективно. Она подчеркнула, что правительство, не способствуя улучшению экономической ситуации в стране, пытается решить свои финансовые проблемы за счет граждан.
Ранее премьер-министр Габриэль Атталь объявил о планах провести в текущем году реформирование, одним из пунктов которого может стать сокращение периода выплаты пособий по безработице с полутора лет до не менее 12 месяцев. Это заявление прозвучало на фоне данных о бюджетном дефиците Франции в 2023 году, составившем 5,5% от ВВП, что на 0,6% превышает предыдущий прогноз Минфина.
Ле Пен также отметила, что правительство планирует жесткие меры экономии, чтобы сократить бюджетный дефицит, который, по последним данным, в 2023 году составил 5,5% ВВП. Для сравнения, ранее минфин прогнозировал этот показатель на уровне 4,9%. Кроме того, Франция взяла на себя обязательства по выделению Киеву 3 млрд евро военной помощи в следующем году, что, по мнению оппозиционных политиков, также повлияет на бюджетную ситуацию.
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