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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня: страны НАТО не готовы отправлять свои войска на Украину

1:52
Мир

В ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем премьер-министр Латвии Эвика Силиня раскритиковала инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявив, что она не была должным образом подготовлена, а страны НАТО не готовы к такому шагу.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня: страны НАТО не готовы отправлять свои войска на Украину
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Силиня подчеркнула, что сама Украина не просила государства Североатлантического альянса направлять войска, и призвала не концентрироваться на том, о чем Киев не просит.

Ранее Макрон заявлял, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия, а Франция сделает все, чтобы Россия не одержала победу в конфликте. Он также упомянул об обсуждении возможности отправки войск на Украину, хотя консенсус пока не достигнут. Позднее президент Франции вновь заявил, что у его страны нет ограничений в вопросе помощи Украине.

Слова Макрона вызвали критику со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил внутри Франции, обвинивших его в легкомыслии и втягивании страны в конфликт без консультаций с парламентом.

В Кремле обратили внимание на высказывания французского лидера и отметили, что ряд стран-участниц мероприятия по Украине в Париже сохраняют трезвую оценку опасностей непосредственного вовлечения в горячий конфликт, что не отвечает их интересам.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются опасной игрой. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, а США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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