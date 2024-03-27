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"Шаппс — Откровенный лжец", — в Англии разгорается скандал из-за помощи Украине

Daily Mail: министр обороны Англии был обвинен в мошенничестве из-за помощи Украине

1:10
Мир

Британское издание Daily Mail сообщает о том, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в манипуляциях с оборонным бюджетом страны. Критики утверждают, что Шаппс прибегает к нечестным методам при учете финансовой помощи, оказываемой Украине.

Daily Mail: министр обороны Англии был обвинен в мошенничестве из-за помощи Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Марк Франсуа, ранее занимавший должность парламентского заместителя государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании, указал на несоответствие между суммой, выделяемой Украине (2,5 миллиарда фунтов стерлингов), и сокращением основного оборонного бюджета страны в следующем году. По его словам, нельзя учитывать эти средства дважды — как часть оборонного бюджета Великобритании и как помощь Украине.

Франсуа обвинил Шаппса в попытках ввести общественность в заблуждение, создавая иллюзию, что оборонный бюджет не подвергся сокращению, хотя на самом деле это не так. Он прямо назвал действия министра обороны жульничеством.

Представитель Лейбористской партии Кеван Джонс пошел еще дальше в своей критике, охарактеризовав Шаппса как откровенного лжеца.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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