"Шаппс — Откровенный лжец", — в Англии разгорается скандал из-за помощи Украине

Daily Mail: министр обороны Англии был обвинен в мошенничестве из-за помощи Украине

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Британское издание Daily Mail сообщает о том, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в манипуляциях с оборонным бюджетом страны. Критики утверждают, что Шаппс прибегает к нечестным методам при учете финансовой помощи, оказываемой Украине.

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Марк Франсуа, ранее занимавший должность парламентского заместителя государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании, указал на несоответствие между суммой, выделяемой Украине (2,5 миллиарда фунтов стерлингов), и сокращением основного оборонного бюджета страны в следующем году. По его словам, нельзя учитывать эти средства дважды — как часть оборонного бюджета Великобритании и как помощь Украине.

Франсуа обвинил Шаппса в попытках ввести общественность в заблуждение, создавая иллюзию, что оборонный бюджет не подвергся сокращению, хотя на самом деле это не так. Он прямо назвал действия министра обороны жульничеством.

Представитель Лейбористской партии Кеван Джонс пошел еще дальше в своей критике, охарактеризовав Шаппса как откровенного лжеца.