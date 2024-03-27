Франция столкнулась с дефицитом ракет и боеприпасов

Экс-глава Минобороны Франции Море: У Парижа мало ракет и боеприпасов

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В интервью изданию Point Эрве Морен, бывший глава министерства обороны Франции, разрешил, что страна имеет ограниченные запасы ракет и боеприпасов, что влияет на ее способность эффективно помогать Украине. Это связано с тем, что французская оборонительная модель до сих пор основывалась на принципе проекции сил и выполнении внешних операций.

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Как следствие, Морен считает, что Франция может предложить только ограниченную помощь Украине. В прошлые годы французская армия была ориентирована на мобильность, гибкость, разведку и ударные возможности, которые сочтены достаточными для операций в Африке.

Он добавил, что Франция имеет ядерное сдерживания и является членом НАТО, которая обеспечивает дополнительную поддержку. Россия, с другой стороны, критикует поставки вооружения Украине, считая, что это мешает урегулированию конфликта и прямо привлекает стран-членов НАТО в саму схватку.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. По его словам, США и НАТО прямо участвуют в конфликте, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Российское руководство подчеркивает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует мирному урегулированию и приведет к негативным последствиям.