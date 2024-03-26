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В Турции заявили, что конфликт на Украине может перерасти в полноценное столкновение России и НАТО

Спикер парламента Турции заявил, что война на Украине может перерасти в полноценное столкновении РФ и НАТО

1:14
Мир

Согласно заявлению спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша, конфликт на Украине рассматривается в Анкаре не только как противостояние между Россией и Украиной, но и как потенциальное столкновение России с Западом, которое с самого начала могло перерасти в полномасштабную войну.

Спикер парламента Турции заявил, что война на Украине может перерасти в полноценное столкновении РФ и НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by Mansevikobora is licensed under GNU Free Documentation License,

Турция стремится к скорейшему урегулированию конфликта между этими двумя странами, опасаясь его дальнейшей эскалации.

Куртулмуш напомнил, что стороны были близки к заключению соглашения о прекращении огня при посредничестве Турции в Стамбуле, однако определенные силы, не заинтересованные в окончании войны, сорвали достижение окончательного соглашения. По его словам, в Долмабахче можно было подписать справедливый и равноправный мирный договор, приемлемый для обеих сторон, но этому воспрепятствовали некоторые влиятельные игроки.

Спикер турецкого парламента предупредил, что противостояние между Россией и Украиной может распространиться не только на регион Черного моря и Восточную Европу, но и на гораздо более обширные территории. В связи с этим Турция, безусловно, продолжит прилагать все необходимые усилия и задействовать мирные инициативы для достижения дипломатического урегулирования конфликта между двумя странами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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