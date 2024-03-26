Николя Дюпон-Эньян заявил, что мир на Украине будет, если ее демилитаризировать и сохранить нынешние границы НАТО

Депутат Франции заявил, что Украину необходимо демилитаризировать для мира

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Николя Дюпон-Эньян, который является депутатом Национального собрания Франции, считает, что мир в Киеве может быть осуществим в случае демилитаризации страны и сохранении границ НАТО такими, какие они есть на данный момент.

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Политик припомнил, что ранее Жак Ширак, который раньше занимал пост президента Франции, а также Доминик де Вильпен, бывший премьер-министр страны, уже говорили о том, что Украину необходимо сделать нейтральной, разоружить ее. Они упоминали и о том, что НАТО не следует продвигаться и расширяться. Дюпон-Эньян напомнил и о том, что на переговорах в городе Стамбул, которые проходили в 2022 году, именно Америка и Великобритания отказались от мирного решение вопроса Украины. Депутат поражен, что лидеры государств не смотрят на ситуацию с исторической точки зрения. Он также сказал об "абсурдности" идеи нападения России на страны альянса.