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Николя Дюпон-Эньян заявил, что мир на Украине будет, если ее демилитаризировать и сохранить нынешние границы НАТО

Депутат Франции заявил, что Украину необходимо демилитаризировать для мира

0:57
Мир

Николя Дюпон-Эньян, который является депутатом Национального собрания Франции, считает, что мир в Киеве может быть осуществим в случае демилитаризации страны и сохранении границ НАТО такими, какие они есть на данный момент.

Депутат Франции заявил, что Украину необходимо демилитаризировать для мира
Фото: flickr.com by Debout la France is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Политик припомнил, что ранее Жак Ширак, который раньше занимал пост президента Франции, а также Доминик де Вильпен, бывший премьер-министр страны, уже говорили о том, что Украину необходимо сделать нейтральной, разоружить ее. Они упоминали и о том, что НАТО не следует продвигаться и расширяться. Дюпон-Эньян напомнил и о том, что на переговорах в городе Стамбул, которые проходили в 2022 году, именно Америка и Великобритания отказались от мирного решение вопроса Украины. Депутат поражен, что лидеры государств не смотрят на ситуацию с исторической точки зрения. Он также сказал об "абсурдности" идеи нападения России на страны альянса.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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