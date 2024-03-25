Еврокомиссия начала расследование в связи с подозрениями по нарушению законодательства ЕС

Европейская комиссия инициировала первое расследование в отношении технологических гигантов Alphabet, Apple и Meta по подозрению в нарушении ими законодательства Европейского Союза о цифровых рынках.
Официальные представители ЕК заявили, что расследование затрагивает нормы, регулирующие деятельность Google Play, принадлежащего Alphabet, правила управления App Store компании Apple, а также отдельные положения, касающиеся Meta*.
Власти ЕС выразили обеспокоенность по поводу возможных злоупотреблений доминирующим положением этих корпораций на рынке цифровых услуг и нарушений принципов честной конкуренции. Расследование призвано тщательно изучить практики указанных компаний и обеспечить соблюдение ими антимонопольного законодательства Евросоюза в интересах потребителей и других участников рынка.
* - Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Под сиренью отлично растут эти растения.