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Еврокомиссия начала расследование в связи с подозрениями по нарушению законодательства ЕС

ЕК инициировало расследование в отношении Apple и Meta*

0:54
Мир

Европейская комиссия инициировала первое расследование в отношении технологических гигантов Alphabet, Apple и Meta по подозрению в нарушении ими законодательства Европейского Союза о цифровых рынках.

ЕК инициировало расследование в отношении Apple и Meta*
Фото: wikimedia.org by Romaine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Официальные представители ЕК заявили, что расследование затрагивает нормы, регулирующие деятельность Google Play, принадлежащего Alphabet, правила управления App Store компании Apple, а также отдельные положения, касающиеся Meta*.

Власти ЕС выразили обеспокоенность по поводу возможных злоупотреблений доминирующим положением этих корпораций на рынке цифровых услуг и нарушений принципов честной конкуренции. Расследование призвано тщательно изучить практики указанных компаний и обеспечить соблюдение ими антимонопольного законодательства Евросоюза в интересах потребителей и других участников рынка.

* - Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

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