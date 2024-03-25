Еврокомиссия начала расследование в связи с подозрениями по нарушению законодательства ЕС

ЕК инициировало расследование в отношении Apple и Meta*

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Европейская комиссия инициировала первое расследование в отношении технологических гигантов Alphabet, Apple и Meta по подозрению в нарушении ими законодательства Европейского Союза о цифровых рынках.

Фото: wikimedia.org by Romaine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Официальные представители ЕК заявили, что расследование затрагивает нормы, регулирующие деятельность Google Play, принадлежащего Alphabet, правила управления App Store компании Apple, а также отдельные положения, касающиеся Meta*.

Власти ЕС выразили обеспокоенность по поводу возможных злоупотреблений доминирующим положением этих корпораций на рынке цифровых услуг и нарушений принципов честной конкуренции. Расследование призвано тщательно изучить практики указанных компаний и обеспечить соблюдение ими антимонопольного законодательства Евросоюза в интересах потребителей и других участников рынка.

* - Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена.