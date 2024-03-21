Недавний опрос показал, что население Молдавии недовольно государственным курсом развития страны

Уровень недовольства среди населения Молдавии возрастает

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Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Институтом маркетинга и социологических исследований (IMAS) Молдовы по заказу румынской компании Independent news, почти 60% граждан страны недовольны выбранным властями курсом развития республики. Лишь 36% респондентов поддержали направление, взятое правительством.

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Руководитель IMAS Дору Петруци, представляя итоги опроса из Бухареста, отметил, что только 4% жителей Молдовы довольны своей жизнью в стране. При этом 46% опрошенных заявили о своем недовольстве, 38% сказали, что их положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом, а еще 40% не увидели никаких перемен.

Опрос проводился с 9 по 16 февраля среди 1091 человек, погрешность составляет 3%. Эти данные отражают непростую ситуацию в Молдове, которая несколько лет переживает экономический кризис. Высокая инфляция, рост цен на энергоресурсы и коммунальные услуги, а также падение уровня жизни граждан привели к массовым антиправительственным протестам в стране.