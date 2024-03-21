Кая Каллас, которая занимает пост премьер-министра в Эстонии, заявила, что для того, чтобы избежать возможной третьей мировой войны России, нужно проиграть в конфликте с Украиной.
Политик сказала, что в случае проигрыша Киева территория России расшириться, и тогда у Запада возникнут проблемы. Премьер напомнила, что страны Европы силятся оказать военную поддержку Украине, расширить свои арсеналы и сделать финансовые вложения в общую оборону.
Каллас также прокомментировала заявление Эммануэля Макрона об отправки войск Европы в Киев. Она сказала, что в ее стране такие решения принимает парламент.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.