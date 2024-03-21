Кая Каллас считает, что гипотетической третьей мировой войны можно избежать, если Россия проиграет на Украине

Каллас заявила, что третья мировая не состоится, если РФ проиграет в конфликте

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Кая Каллас, которая занимает пост премьер-министра в Эстонии, заявила, что для того, чтобы избежать возможной третьей мировой войны России, нужно проиграть в конфликте с Украиной.

Фото: flickr.com by EU2017EE Estonian Presidency is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Политик сказала, что в случае проигрыша Киева территория России расшириться, и тогда у Запада возникнут проблемы. Премьер напомнила, что страны Европы силятся оказать военную поддержку Украине, расширить свои арсеналы и сделать финансовые вложения в общую оборону.

Каллас также прокомментировала заявление Эммануэля Макрона об отправки войск Европы в Киев. Она сказала, что в ее стране такие решения принимает парламент.