Евродепутат от Эстонии призвал приравнять Путина к нацистским вождям

Евродепутат от Эстонии призвал называть Путина "фюрером"

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Европарламента от Эстонии, бывший командующий эстонской армией Рихо Террас заявил, что после последних выборов Владимира Путина неуместно называть "президентом" в связи с недемократичностью его переизбрания. Вместо этого депутат предлагает именовать Путина "фюрером" или "вождём".

Фото: phonoteka.org

"Главный вопрос в том, является ли теперь Путин в глаза демократических лидеров западного мира президентом или нет? Мы должны получить четкий сигнал, что больше не будем называть его президентом России. Следует использовать слова «вождь», или «фюрер», или какое-то другое выражение".

Очень показательно, что эта идея родилась у политика страны, где процветает махровый национализм и давно уже реабилитирован нацизм и отвергнуты итоги Нюрнбергского трибунала. Так что вполне применимо высказывание: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Остаётся только пожелать эстонским властям, чтобы стремление Эстонии к "денацификации" России не привело к денацификации самой Эстонии. По-видимому, сама такая возможность в Таллине не рассматривается.

Характерно, что США занимают гораздо более адекватную позицию по вопросу признания легитимности Владимира Путина: они не только сами признают итоги выборов, но и пресекают попытки своих сателлитов отказать Путину в признании.