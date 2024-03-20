В ходе учений Loyal Leda 24 была проведена операция на "вымышленной территории", расположенной у границ России

Министерство национальной обороны Польши проинформировало, что в ходе учений Loyal Leda 24 многонациональная дивизия "Северо-Восток" отрабатывала действия на условной территории, расположенной у границ России и соответствующей по локации северо-востоку Польши.
Согласно сообщению оборонного ведомства, перед военнослужащими дивизии была поставлена задача провести оборонительную операцию на этой вымышленной территории. Учения фактически являлись сертификацией командования дивизии для дальнейших действий. При этом в Минобороны не стали раскрывать детали сценария маневров.
Штаб многонациональной дивизии "Северо-Восток" базируется в польском городе Эльблонг. Его основная миссия заключается в координации действий четырех многонациональных боевых батальонных групп НАТО, развернутых в рамках концепции усиленного передового присутствия в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.
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