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В ходе учений Loyal Leda 24 была проведена операция на "вымышленной территории", расположенной у границ России

Польша провела учения у границ РФ

0:55
Мир

Министерство национальной обороны Польши проинформировало, что в ходе учений Loyal Leda 24 многонациональная дивизия "Северо-Восток" отрабатывала действия на условной территории, расположенной у границ России и соответствующей по локации северо-востоку Польши.

Польша провела учения у границ РФ
Фото: flickr.com by Министерство обороны США is licensed under public domain

Согласно сообщению оборонного ведомства, перед военнослужащими дивизии была поставлена задача провести оборонительную операцию на этой вымышленной территории. Учения фактически являлись сертификацией командования дивизии для дальнейших действий. При этом в Минобороны не стали раскрывать детали сценария маневров.

Штаб многонациональной дивизии "Северо-Восток" базируется в польском городе Эльблонг. Его основная миссия заключается в координации действий четырех многонациональных боевых батальонных групп НАТО, развернутых в рамках концепции усиленного передового присутствия в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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