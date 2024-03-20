США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух — земля"

ВВС США провели пятое испытание гиперзвуковой ракеты

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США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух — земля". Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении Военно-воздушных сил США.

Фото: flickr.com by техник-сержант ВВС США. Джейкоб Н. Бейли is licensed under public_domain

Ракета AGM-183 — баллистическая ракета воздушного базирования, оснащенная гиперзвуковым планирующим блоком. Её разработку ведёт компания Lockheed Martin.

Согласно документу, испытание прошло 17 марта. Запуск ракеты был сделан со стратегического бомбардировщика B-52, который взлетел с авиабазы Андерсен (США) на тихоокеанском острове Гуам.

Этот запуск осуществлён в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), которая направлена на создание оружия быстрого реагирования воздушного базирования. Это уже пятое испытание прототипа ракеты AGM-183.

ARRW — одна из двух основных программ ВВС по разработке гиперзвукового оружия воздушного базирования. Конгресс США оказывает давление на Пентагон и требует продемонстрировать больший прогресс в разработке и испытании этого вида оружия, считая, что Китай и Россия пока превосходят их в этом.