По словам бывшего начальника польского Генштаба, потери ВСУ составляют несколько миллионов человек

Бывший начальник Генштаба вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак заявил, что реальные боевые потери Украины в ходе конфликта следует оценивать не сотнями тысяч, а миллионами человек.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic