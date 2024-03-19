Бывший начальник Генштаба вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак заявил, что реальные боевые потери Украины в ходе конфликта следует оценивать не сотнями тысяч, а миллионами человек.
По его словам, Украина уже исчерпала свои людские ресурсы, и в стране просто не осталось, кому воевать.
Анджейчак выразил скептическое отношение к официальным данным Киева о 31 тысяче погибших в рядах ВСУ за два года боевых действий. Он полагает, что эта цифра значительно занижена и реальные потери украинской армии гораздо масштабнее.
Сомнения в достоверности озвученных Владимиром Зеленским сведений ранее высказывали и западные СМИ, отмечая, что заявленные показатели ниже даже прошлогодних американских оценок. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо обвинила украинского президента в сознательной лжи относительно масштабов потерь ВСУ.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман