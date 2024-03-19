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По словам бывшего начальника польского Генштаба, потери ВСУ составляют несколько миллионов человек

В Польше сделали заявление об Украине: боевые потери ВСУ стоит считать в миллионах

0:55
Мир

Бывший начальник Генштаба вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак заявил, что реальные боевые потери Украины в ходе конфликта следует оценивать не сотнями тысяч, а миллионами человек.

В Польше сделали заявление об Украине: боевые потери ВСУ стоит считать в миллионах
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его словам, Украина уже исчерпала свои людские ресурсы, и в стране просто не осталось, кому воевать.

Анджейчак выразил скептическое отношение к официальным данным Киева о 31 тысяче погибших в рядах ВСУ за два года боевых действий. Он полагает, что эта цифра значительно занижена и реальные потери украинской армии гораздо масштабнее.

Сомнения в достоверности озвученных Владимиром Зеленским сведений ранее высказывали и западные СМИ, отмечая, что заявленные показатели ниже даже прошлогодних американских оценок. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо обвинила украинского президента в сознательной лжи относительно масштабов потерь ВСУ.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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