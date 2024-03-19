Сара Вагенкнехт, политик из Германии, сделала обращение к Западу. Она сказала, что пора понять необходимость переговоров по конфликту на Украине и прекратить предоставлять Киеву вооружение.
Немецкий политик особенно выделила, что Россия за все годы действия конфликта показывала, что она открыта к переговорам. Но осуществить их не просто, так как в Киев все продолжает поступать вооружение, и это не дает положить конфликту конец.
Вагенкнехт сделала акцент на том, что есть страны, которые уже осознали необходимость переговоров. Они остановили поставки вооружения и финансов Киеву. И политик возмущена тем, что лидеры Германии не согласны с переговорами, не дают им возможности состояться.
Вагенкнехт также высказалась и против санкций, которые Запад направил на Россию. Она сказала, что с Москвой необходимо срочно возобновить сотрудничество.
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