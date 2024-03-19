Минобороны Украины запросило у Западных стран 1,5 миллиарда долларов

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Главком ВСУ Сырский назвал развитие БПЛА главным фактором успеха в конфликте на Украине

1:32
Мир

Украинское военное руководство делает ставку на применение передовых технологий для достижения превосходства над ВС РФ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обозначил в качестве приоритетных направлений развитие беспилотных систем и обеспечение военнослужащих новейшими вооружениями.

Главком ВСУ Сырский назвал развитие БПЛА главным фактором успеха в конфликте на Украине
Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain

По его мнению, именно технологический фактор станет залогом успеха в конфликте.

Сырский подчеркнул важность подготовки специалистов в области радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и автоматизированных систем управления. Он считает, что ударные беспилотники становятся основным оружием сухопутных подразделений, а надежную защиту в таких условиях могут обеспечить лишь современные мощные средства радиоэлектронной борьбы. Главком уверен, что победу одержит тот, кто первым добьется превосходства в этой сфере.

В стремлении наладить производство беспилотных летательных аппаратов на территории Украины Министерство обороны страны инициировало создание "коалиции дронов" с участием ряда западных государств. Киев рассчитывает привлечь к этой инициативе не менее 20 стран, включая Турцию, и запросил у западных партнеров 1,5 млрд долларов для финансирования данного проекта.

Российская сторона осуждает оказание военной помощи Украине, считая, что это лишь продлевает боевые действия, но не влияет на их исход. Страны, поставляющие Киеву вооружения, Москва рассматривает как участников конфликта.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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