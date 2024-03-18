Ничего общего с действительностью: новость о смерти короля Великобритании Карла III оказалась фейком

Сообщения о смерти короля Великобритании Карла III оказались ложными.
Несколько российских СМИ распространили информацию о смерти наследника британского престола, однако официальные источники опровергли эту информацию.
Несколько часов назад в СМИ также сообщалось, что в Великобритании приспустили флаги. Ожидалась важная новость, связанная с королевской семьей. Позже выяснилось — сообщения о смерти британского короля не имеет ничего общего с действительностью.
Напомним, что принц Карл вступил на престол менее года назад после коронации, которая состоялась 6 мая прошлого года. На данный момент ему 75 лет.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.