Издание Pais раскрыло главную цель пребывания военного контингента стран НАТО на Украине

Раскрыта цель пребывания военных НАТО на территории Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Испанское издание Pais сообщает, что военнослужащие Североатлантического альянса (НАТО) присутствуют на территории Украины. Их основными задачами являются контроль за поставками оружия, сбор разведывательной информации и подготовка украинских сил.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

В статье, посвященной этой теме, говорится, что недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона не только инициировали обсуждение данной проблемы, но и косвенно подтвердили присутствие военных НАТО на Украине. Издание подчеркивает, что эти военнослужащие не участвуют в боевых операциях.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые государства НАТО уже направили своих военных на Украину. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова Сикорского, отметила, что скрывать это присутствие стало невозможно.