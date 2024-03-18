Зарубежные лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах

0:10 Your browser does not support the audio element. Мир Азия

Первые иностранные лидеры поздравили российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. Один из них — глава КНДР Ким Чен Ын.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution

Как пишет ЦТАК, поздравления от северокорейского лидера Путину передадут через посла Пхеньяна в Москве.

Другие зарубежные политики тоже начали поздравлять Путина с победой. Как пишет "ТАСС", свою радость за политика передали президент Таджикистана Эммомали Рахмон и президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.

Выборы глава государства в РФ проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК на 8:52 обработано 99,70% бюллетеней.

Лидирует Путин, за которого проголосовали 87,31% избирателей. Следом идёт Николай Харитонов — у него 4,30% голосов, затем Владислав Даванков — 3,83%, и замыкает гонку Леонид Слуцкий, за которого проголосовали 3,21% россиян.