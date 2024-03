Зарубежные лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента РФ

Первые иностранные лидеры поздравили российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. Один из них — глава КНДР Ким Чен Ын.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution