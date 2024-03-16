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"Божественное возмездие" за недостаточный бойкот: духовный лидер Ирана призвал лидеров мусульманских стран к разрыву связей с Израилем

Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал лидеров мусульманских стран к разрыву связей с Израилем

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Мир

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи продолжает призывать лидеров мусульманских стран к разрыву связей с Израилем, обращаясь к ним с требованием введения международного эмбарго.

Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал лидеров мусульманских стран к разрыву связей с Израилем
Фото: Wikipedia by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Хаменеи призвал к прекращению продаж нефти и продовольствия в Израиль, хотя большинство нефти в страну поставляется из других источников, не связанных с Ираном. Он также пригрозил "божественным возмездием" рядовым мусульманам за их недостаточную активность в поддержке антиизраильского бойкота, сообщает издание "Акценты".

Помимо экономических и религиозных аспектов, Хаменеи выступает за усиление нападений на Израиль в рамках "Исламского сопротивления", особенно в свете опасений относительно возможного открытия второго фронта против "Хезболлы" на севере Израиля.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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