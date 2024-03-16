"Божественное возмездие" за недостаточный бойкот: духовный лидер Ирана призвал лидеров мусульманских стран к разрыву связей с Израилем

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи продолжает призывать лидеров мусульманских стран к разрыву связей с Израилем, обращаясь к ним с требованием введения международного эмбарго.
Хаменеи призвал к прекращению продаж нефти и продовольствия в Израиль, хотя большинство нефти в страну поставляется из других источников, не связанных с Ираном. Он также пригрозил "божественным возмездием" рядовым мусульманам за их недостаточную активность в поддержке антиизраильского бойкота, сообщает издание "Акценты".
Помимо экономических и религиозных аспектов, Хаменеи выступает за усиление нападений на Израиль в рамках "Исламского сопротивления", особенно в свете опасений относительно возможного открытия второго фронта против "Хезболлы" на севере Израиля.
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