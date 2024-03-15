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Депутат ГД заявил, что слова Столтенберга об использовании ракет НАТО Украиной не стало сенсацией

Слова Столтенберга не стали открытием для Госдумы

1:45
Мир

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, прокомментировал недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об использовании Украиной ракет НАТО для атак на Черноморский флот России. По словам Ивлева, эти утверждения не являются чем-то новым или сенсационным.

Слова Столтенберга не стали открытием для Госдумы
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Российские военные давно осведомлены о том, что Вооруженные силы Украины применяют западное вооружение, в том числе ракеты, танки, артиллерийские снаряды и системы противовоздушной обороны, поставленные странами НАТО. Более того, на украинской стороне присутствуют инструкторы из стран альянса, а навигационная поддержка осуществляется с помощью американских спутников.

Ивлев подчеркнул, что российские войска будут продолжать уничтожать противника, независимо от происхождения используемого им вооружения. Он упомянул сентябрьский ракетный удар по Севастополю, в ходе которого были задействованы британские ракеты Storm Shadow, повредившие историческое здание штаба Черноморского флота.

"Столтенберг хоть и норвежец, но явно не викинг. Ни Америку, ни Исландию своим заявлением - ничего не открыл и нового не сказал. О том, что ВСУ использует английские и французские ракеты, американские и германские танки, чешские и польские снаряды и патроны, в Leopard и Abrams, ЗРК и РЛС сидят инструкторы НАТО, а навигационную поддержку обеспечивают спутники США, российские военные знают еще до появления их на боевых позициях и геостационарных орбитах", - сказал Ивлев РИА Новости.

Таким образом, заявления Столтенберга лишь подтверждают уже известные факты и не содержат ничего принципиально нового для российской стороны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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