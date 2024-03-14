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Дмитрий Лысков ответил на заявление премьер-министра Литвы о "железном занавесе" между Россией и Прибалтикой

Заявления Латвии о "железном занавесе" идут в разрез со здравым смыслом

1:12
Мир

Официальный представитель губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков выразил РИА Новости критическое отношение к идее создания "железного занавеса" между Россией и странами Прибалтики. По его мнению, подобные заявления нарушают не только международные соглашения, но и идут вразрез со здравым смыслом.

Заявления Латвии о "железном занавесе" идут в разрез со здравым смыслом
Фото: Openverse by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0

Лысков отметил, что без взаимодействия с РФ прибалтийские государства обречены на экономический коллапс и ухудшение благосостояния населения. Он напомнил, что на карте Европы Прибалтика представляет собой логистический и экономический "аппендикс", зависимый от связей с Россией. К примеру, гарантии железнодорожного транзита через Калининградскую область заложены в основу вхождения Литвы в Европейский Союз.

Официальный представитель выразил недоумение в связи с заявлением премьер-министра Латвии Эвики Силини о создании "железного занавеса" между Россией и Прибалтикой. Он подчеркнул, что разрыв отношений противоречит как международным договоренностям, так и элементарной логике ввиду тесных экономических связей региона с РФ.

Кроме этого, по заявлению о "железном занавесе" уже высказалась Мария Захарова.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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