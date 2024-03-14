Эксперт Клинцевич объяснил снижение эффективности артиллерии ВСУ

Гаубицы НАТО на Украине потеряли былую эффективность

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В начале спецоперации артиллерийские установки НАТО, находившиеся на вооружении у Киева, превосходили артиллерию ВС РФ по дальности.

Фото: openverse by DVIDSHUB is licensed under "Stryker Soldiers fire Howitzer cannons [Image 1 of 3]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Однако на сегодня налицо заметное падение этой эффективности, убеждён эксперт Андрей Клинцевич.

"Ресурс столов не бесконечен. Когда они бьют на максимальную дальность и дают большое давление в канале ствола, то его ресурс падает практически в три раза. А потом кучность такого ствола серьёзно меняется в худшую сторону. Поэтому сейчас большинство украинских артустановок бьют на короткую дальность", — отметил обозреватель.

Он напоминает, что у "единого" альянса оказалось 14 разных стандартов артснарядов 155-калибра. Поэтому почти у каждой страны НАТО свой снаряд, не подходящий для стрельбы из установок производства другой страны военного блока, цитирует Клинцевича "Военное дело".

Все стремятся сделать боеприпасы лишь для своей техники. И все предложения унифицировать боеснаряды в НАТО и по сей день нереализованы, подытожил эксперт.