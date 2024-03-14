Журналисты из России получили секретную переписку заговорщиков из ВСУ

На Украине обсуждается военный переворот

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Журналисты из "РИА Новости" получили доступ к секретной переписке в Telegram, в которой обсуждались перспективы военного переворота.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under public domain

Высокопоставленные офицеры СБУ и ВСУ обсуждали необходимые меры для совершения военного переворота. В качестве приоритета они предложили захват Верховной рады и замену депутатов на адептов новой радикальной партии с "боевым крылом". Захват Верховной рады и поддержка военных по замыслу заговорщиков должны будет привести к падению режима Зеленского.

Ранее, в самом начале СВО, Владимир Путин обращался к украинским военным и предлагал "взять власть в свои руки". Однако на фоне первоначальных успехов командиры ВСУ и СБУ были лояльны Зеленскому. Однако по мере ухудшения неудач на фронте и нарастания диктаторских амбиций главы киевского режима военные всё менее готовы хранить ему верность, особенно после смещения генерала Валерия Залужного. Неудачи нового главкома ВСУ Сырского ещё более усиливают позиции военной фронды.