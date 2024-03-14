Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кошка чувствует скорую смерть хозяина
Байден перепутал дату своего вступления в должность президента США
Автор блога "Заметки детского врача" Бутрий покинул Россию
"Пасхалки" в советских фильмах, которые далеко не каждый заметил
ФСБ задержала в Санкт-Петербурге террористов из РДК*
Выведен привлекательный ГМО-комар с иммунитетом к малярии
Глава РЖД Белозёров: пассажиры с детьми могут получить 15% скидку
Юрист опроверг право коммунальщиков на взлом квартиры, где прорвало трубы
Как встать с дивана и приступить к тренировкам
Журналисты из России получили секретную переписку заговорщиков из ВСУ

На Украине обсуждается военный переворот

1:03
Мир

Журналисты из "РИА Новости" получили доступ к секретной переписке в Telegram, в которой обсуждались перспективы военного переворота.

На Украине обсуждается военный переворот
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under public domain

Высокопоставленные офицеры СБУ и ВСУ обсуждали необходимые меры для совершения военного переворота. В качестве приоритета они предложили захват Верховной рады и замену депутатов на адептов новой радикальной партии с "боевым крылом". Захват Верховной рады и поддержка военных по замыслу заговорщиков должны будет привести к падению режима Зеленского.

Ранее, в самом начале СВО, Владимир Путин обращался к украинским военным и предлагал "взять власть в свои руки". Однако на фоне первоначальных успехов командиры ВСУ и СБУ были лояльны Зеленскому. Однако по мере ухудшения неудач на фронте и нарастания диктаторских амбиций главы киевского режима военные всё менее готовы хранить ему верность, особенно после смещения генерала Валерия Залужного. Неудачи нового главкома ВСУ Сырского ещё более усиливают позиции военной фронды.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Глава РЖД Белозёров: пассажиры с детьми могут получить 15% скидку
Юрист опроверг право коммунальщиков на взлом квартиры, где прорвало трубы
Как встать с дивана и приступить к тренировкам
Как приготовить вкусную намазку на хлеб
Трамп потребовал от Европы тратить на Украину больше денег
На Украине обсуждается военный переворот
Как избежать лишения прав из-за стершейся дорожной разметки: советы ГИБДД
Тароцкаи: Венгерским депутатам грозили расправой радикалы с Украины
Если капуста вытягивается, то она теряет свои полезные свойства
Что за звуки издают кошки, когда видят птиц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников