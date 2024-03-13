Дональд Трамп победил на праймеризах в ряде штатов и собрал нужное количество голосов для участия в выборах

Трамп набрал необходимое количество голосов для участия в выборах

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Дональд Трамп одержал победу на праймеризе, а также собрал достаточное количество голосов, чтобы вновь избираться в президенты Америки от партии республиканцев, пишет Associated Press. На сегодняшний день он имеет 1228 голосов, перейдя порог в 1215 делегатов. Официальным представителем Республиканской партии на выборах он станет в июле, когда состоится Национальный съезд партии.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бороться на выборах с Трампом будет Джо Байден — нынешний президент Америки, представитель демократов. Он набрал 1968 голосов.

В своем видео, с которым Трамп обратился к сторонникам, он сказал, что у страны серьезные проблемы в экономике и на границах. Он заявил, что Америку не уважают на мировой арене и это нужно исправить. В завершении видео он добавил, что республиканцы должны выиграть на выборах, чтобы обойти Джо байдена, которого назвал "худшим президентом в истории страны ”.