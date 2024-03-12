ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщил о прибытии гумпомощи в сектор Газа

Гумпомощь прибыла в сектор Газа

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Шесть грузовиков с гуманитарной помощью от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН въехали в северную часть сектора Газа, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным ЦАХАЛ, грузовики пересекли границу анклава через проход №96 в соответствии с указаниями правительства Израиля.