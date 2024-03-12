ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщил о прибытии гумпомощи в сектор Газа

Шесть грузовиков с гуманитарной помощью от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН въехали в северную часть сектора Газа, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным ЦАХАЛ, грузовики пересекли границу анклава через проход №96 в соответствии с указаниями правительства Израиля.
"В соответствии с указаниями правительства… шесть грузовиков с гуманитарной помощью от Всемирной продовольственной программы въехали в северную часть сектора Газа через проход №96 в охранном ограждении.", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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