Грузия не желает активно вмешиваться в конфликт на Украине

Премьер-министр Грузии раскритиковал требования Давида Арахамии к Грузии

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе прокомментировал недавние заявления Давида Арахамии - лидера фракции "Слуга народа" в верховной раде.

Давид Арахамия выступил с резкой критикой грузинского руководства. Он потребовал прекращения авиасообщения Грузии и России, присоединения к санкционной политике Запада, а также освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отклонил требования Давида Арахамии, признав его заявления личным мнением политика, которое ник чему не обязывает грузинские власти. Требование освободить Михаила Саакашвили он назвал "печальным". Вместе с тем премьер-министр отметил, что Грузия в ходе конфликта симпатизирует Украине.

Грузия с начала Украинского конфликта и СВО занимает нейтральную позицию. Она не присоединяется к санкциям, не предпринимает никаких действий, направленных против России. Однако в то же время Грузия сохраняет умеренно прозападный курс, не отказываясь от евроинтеграции. В то же время разговоры о вступлении Грузии в НАТО не ведутся.