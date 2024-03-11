МИД Эстонии опубликовал заявление по поводу 80-летия освобождения Таллина от нацистской оккупации. Однако в заявлении никаких упоминаний об "оккупации" и "освобождении" не имеется.
"80 лет назад Таллин был разрушен мартовскими бомбардировками, которые за ночь разрушили четверть города. Нас бомбили более 300 русских самолетов. Их основными целями были жилые районы и культурные достопримечательности. Русский сценарий сегодня тот же на Украине".
Таким образом, эстонские дипломаты открыто высказываются в том духе, что никакого освобождения Советской армией не было, но имела место фактически агрессия Советского Союза против Эстонии, которая, судя по всему, считала своё положение в составе Третьего Рейха вполне легитимным.
Эстония выступает в авангарде стран, выступающих за пересмотр итогов Нюрнбергского трибунала и реабилитацию нацизма.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.