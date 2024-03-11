Эстония признала, что предпочла бы оставаться под властью нацистов

МИД Эстонии осудил освобождение Таллина от нацистской оккупации

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МИД Эстонии опубликовал заявление по поводу 80-летия освобождения Таллина от нацистской оккупации. Однако в заявлении никаких упоминаний об "оккупации" и "освобождении" не имеется.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"80 лет назад Таллин был разрушен мартовскими бомбардировками, которые за ночь разрушили четверть города. Нас бомбили более 300 русских самолетов. Их основными целями были жилые районы и культурные достопримечательности. Русский сценарий сегодня тот же на Украине".

Таким образом, эстонские дипломаты открыто высказываются в том духе, что никакого освобождения Советской армией не было, но имела место фактически агрессия Советского Союза против Эстонии, которая, судя по всему, считала своё положение в составе Третьего Рейха вполне легитимным.

Эстония выступает в авангарде стран, выступающих за пересмотр итогов Нюрнбергского трибунала и реабилитацию нацизма.