Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Сергей Пахомов назвал альтернативу льготной ипотеке
Почему собака каждый раз радуется вашему приходу домой
Кошкам нельзя молоко
"Искандер" уничтожил три пусковые установки американского ЗРК Patriot в районе Покровска
Эксперты рассказали о связи группы крови, скорости старения и привлекательности
В нижегородской больнице нашли фальсифицированное сливочное масло
Как избавиться от морщин на шее: узнали у хирурга и косметолога
В Германии препятствуют людям посещать Российскую Федерацию
ГИБДД стала штрафовать водителей за проезд перекрестка на зеленый свет
ВСУ не может интегрировать обновленные советские танки M-55S в свои танковые войска

Forbes: Словенские танки не могут найти применения в ВСУ

0:54
Мир

Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями при использовании словенских танков M-55S, несмотря на их превосходство над немецкими танками Leopard 1A5, сообщает Forbes.

Forbes: Словенские танки не могут найти применения в ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by AndrejS.K is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным издания, украинская армия до сих пор не нашла оптимального применения для этих гибридных танков. Военные неоднократно перераспределяли M-55S в попытке расширить свой танковый корпус.

Журналист Forbes отмечает, что танки M-55S имеют более прочную броню, чем немецкие Leopard 1A5, которые также находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины.

M-55S представляет собой модернизированную в Словении версию советского танка T-55. Около 30 единиц данных бронемашин были переданы Украине в 2022 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Как правильно похоронить животное
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Последние материалы
Развозжаев: Громкие хлопки в центре Севастополя связаны с плановой тренировкой флота
Гормон мелатонин: новые перспективы для здоровья и долголетия
Гибрид баклажанов "Бибо F1" - неприхотливый и плодовитый
Джо Байден подписан законопроект о финансировании федеральных ведомств
Рассматривается возможность размещения ядерной установки на Луне
Присудили "Золотую малину": названы самые плохие фильмы 2023 года
Самолет из Оренбурга в Москву задерживается из-за технической неисправности
Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой 2023 года
Китайская CNOOC открыла в Южно-Китайском море нефтяное месторождение
RMF FM: на польско-белорусской границе найден воздушный шар с контрабандой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников