Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями при использовании словенских танков M-55S, несмотря на их превосходство над немецкими танками Leopard 1A5, сообщает Forbes.
По данным издания, украинская армия до сих пор не нашла оптимального применения для этих гибридных танков. Военные неоднократно перераспределяли M-55S в попытке расширить свой танковый корпус.
Журналист Forbes отмечает, что танки M-55S имеют более прочную броню, чем немецкие Leopard 1A5, которые также находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины.
M-55S представляет собой модернизированную в Словении версию советского танка T-55. Около 30 единиц данных бронемашин были переданы Украине в 2022 году.
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