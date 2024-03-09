НАТО может лишится своего главного участника в лице США в случае победы Трампа на выборах

Telegraph: США могут выйти из НАТО

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Страны-члены НАТО из Европы готовятся к возможности выхода США из альянса, опасаясь заявлений бывшего президента США Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Газета Telegraph: Европа должна готовится к сценарию, в котором США выйдут из блока НАТО.

Трамп ранее намекал на созыв саммита НАТО в июне 2025 года, если победит на выборах. Во время выступления он утверждал, что во время своего президентства лидер неназванного крупного государства НАТО спрашивал его о защите альянса в случае нападения России. Трамп якобы ответил, что не будет этого делать из-за недостаточных оборонных расходов стран НАТО. Он также заявил, что одобрит действия России, если они "сделают все, что захотят".

Трамп неоднократно критиковал НАТО и угрожал выходом США из организации, если европейские партнеры не увеличат свои финансовые вложения в оборону.

Дипломаты НАТО обеспокоены заявлениями Трампа. Один из них отметил, что никто не знает, что произойдет в будущем. Другой подчеркнул, что слова Трампа высветили чрезмерную зависимость Европы от США и необходимость обсуждения мер по обеспечению безопасности в случае выхода США из НАТО.

Третий дипломат заявил, что неопределенность вокруг членства США в НАТО требует пересмотра военного планирования европейских стран для соответствия текущим угрозам.