Президент Лукашенко усовершенствовал порядок перевода белорусской государственной машины на "военные рельсы"

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Лукашенко подписал указ о переводе госорганов на работу в военное время

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусский глава Александр Лукашенко подписал указ, который улучшит процесс перевода госорганов на "военные рельсы".

Лукашенко подписал указ о переводе госорганов на работу в военное время
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Помимо чиновников, документ определяет переход на такой режим других организаций, а также их обеспечение. Благодаря нововведениям, в условиях потенциальной войны белорусская власть сможет работать без перебоев, пояснили в администрации Лукашенко.

В конце февраля Лукашенко призывал белорусов "ментально готовится к Третьей мировой войне. При этом политик заявлял, что сам Минск конфликта не желает.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с результатами парламентских выборов. Путин назвал итоги голосования победой патриотических сил.

В свою очередь сам Лукашенко тогда заявил, что нигде в мире нет таких честных и открытых выборов, как в Белоруссии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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