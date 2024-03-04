Президент Лукашенко усовершенствовал порядок перевода белорусской государственной машины на "военные рельсы"

Лукашенко подписал указ о переводе госорганов на работу в военное время

Белорусский глава Александр Лукашенко подписал указ, который улучшит процесс перевода госорганов на "военные рельсы".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Помимо чиновников, документ определяет переход на такой режим других организаций, а также их обеспечение. Благодаря нововведениям, в условиях потенциальной войны белорусская власть сможет работать без перебоев, пояснили в администрации Лукашенко.

В конце февраля Лукашенко призывал белорусов "ментально готовится к Третьей мировой войне. При этом политик заявлял, что сам Минск конфликта не желает.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с результатами парламентских выборов. Путин назвал итоги голосования победой патриотических сил.

В свою очередь сам Лукашенко тогда заявил, что нигде в мире нет таких честных и открытых выборов, как в Белоруссии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.