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Маргус Цахкна призвал Западные страны смелее оказывать поддержку Украине

Глава МИД Эстонии призвал быть смелее в поддержке Украины

0:59
Мир » Бывший СССР

Маргус Цахкна, который занимает должность главы МИД Эстонии, заявил, что странам Запада нужно быть смелее в оказании поддержки Украины. По его славам, модель Евросоюза уже была изменена, когда Эммануэль Макрон предложил отправить войска НАТО на Украину. 

Глава МИД Эстонии призвал быть смелее в поддержке Украины
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цахкна говорит, что нужно быть более смелыми и амбициозными. Он объяснил, что такое громкое заявление президента Франции может помочь принять более легкие, простые решения в отношении Украины. Как пример приводит передачу стране оружия и боеприпасов, которые есть у Запада. 

Как уже известно, 27 февраля Эммануэль Макрон допустил возможность отправления вооруженных сил НАТО на Украину для поддержки в ее конфликте с Россией. По его словам, к общему решению страны не пришли, но нельзя исключать такого исхода событий. 

Слова Макрона поддержали в МИД Литвы. Они считают, что на Украине решается европейская судьба. 

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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