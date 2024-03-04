Маргус Цахкна призвал Западные страны смелее оказывать поддержку Украине

Глава МИД Эстонии призвал быть смелее в поддержке Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Маргус Цахкна, который занимает должность главы МИД Эстонии, заявил, что странам Запада нужно быть смелее в оказании поддержки Украины. По его славам, модель Евросоюза уже была изменена, когда Эммануэль Макрон предложил отправить войска НАТО на Украину.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цахкна говорит, что нужно быть более смелыми и амбициозными. Он объяснил, что такое громкое заявление президента Франции может помочь принять более легкие, простые решения в отношении Украины. Как пример приводит передачу стране оружия и боеприпасов, которые есть у Запада.

Как уже известно, 27 февраля Эммануэль Макрон допустил возможность отправления вооруженных сил НАТО на Украину для поддержки в ее конфликте с Россией. По его словам, к общему решению страны не пришли, но нельзя исключать такого исхода событий.

Слова Макрона поддержали в МИД Литвы. Они считают, что на Украине решается европейская судьба.