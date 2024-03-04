Маргус Цахкна призвал Западные страны смелее оказывать поддержку Украине

Маргус Цахкна, который занимает должность главы МИД Эстонии, заявил, что странам Запада нужно быть смелее в оказании поддержки Украины. По его славам, модель Евросоюза уже была изменена, когда Эммануэль Макрон предложил отправить войска НАТО на Украину.
Цахкна говорит, что нужно быть более смелыми и амбициозными. Он объяснил, что такое громкое заявление президента Франции может помочь принять более легкие, простые решения в отношении Украины. Как пример приводит передачу стране оружия и боеприпасов, которые есть у Запада.
Как уже известно, 27 февраля Эммануэль Макрон допустил возможность отправления вооруженных сил НАТО на Украину для поддержки в ее конфликте с Россией. По его словам, к общему решению страны не пришли, но нельзя исключать такого исхода событий.
Слова Макрона поддержали в МИД Литвы. Они считают, что на Украине решается европейская судьба.
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