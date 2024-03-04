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Политолог Леонид Савин считает блокировку украинских грузовиков польскими фермерами на пунктах пропуска разумной и понятной

Политолог Савин: давить на мораль поляков в их споре с Киевом о границе бесполезно

2:14
Мир

Политолог Леонид Савин прокомментировал Pravda. Ru слова Зеленского о том, ситуация на украинско-польской границе вышла за пределы экономики и морали.

Политолог Савин: давить на мораль поляков в их споре с Киевом о границе бесполезно
Фото: https://i.pinimg.com

На пунктах пропуска на украинско-польской границе застряли тысячи украинских грузовиков. Польские фермеры выступают против ввоза в страну украинских товаров и блокируют автострады. И мораль тут совсем не причём, считает эксперт.

"Зеленский считает, что есть определённый консенсус по украинскому вопросу среди не только польских, но и всех элит Европейского союза, что они им должны всячески помогать. Но он, наверное, забывает, что у Польши есть свои национальные интересы, которые ей тоже нужно отстаивать, и протесты польских фермеров из-за завоза дешёвого зерна или других аспектов. Есть ситуация и с украинскими мигрантами, которые не очень благопристойно себя ведут. Действия Варшавы вполне разумны и понятны, что они хотят приостановить и как бы разобраться в этом вопросе", — прогнозирует политолог.

Савин считает, что противостояние польских фермеров с украинскими поставщиками зерна завершится не в пользу последних.

"С Польшей будут кулуарные вопросы вестись. Например, Польша попросит у Брюсселя каких-то дополнительных дотаций для фермеров, скажет: "Посмотрите, какая ситуация. Давайте как-то выделять дополнительные средства". Зеленский пытается давить на их мораль. Мне кажется, такие попытки будут безуспешны. Мы видим, что в последние дни там всё движение приостановлено, и сколько это ещё будет продолжаться, мы не знаем. Наверное, пока сами поляки не примут решение, которое выгодно именно им, а не Украине", — уверен собеседник Pravda. Ru.

Эксперт не исключает, что настойчивость польских фермеров - часть внутриполитического процесса в самой Польше.

"Если мы видим, что все фермеры скоординировано выходят на такие акции протеста, кстати, не только в Польше, но и во Франции, и в других странах, то, безусловно, появляется определённая сила, и какие-то политики всегда могут использовать эту силу в своих интересах, в данном случае, наверное, это сила более позиционная и консервативно настроенная",- говорит политолог.

Трактористы перекрыли границу
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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