Переговоры в Париже по введению перемирия в Палестине результата пока не принесли

Переговоры в Париже между представителями Израиля и арабскими странами-посредниками не привели к прекращению огня. Планировалось, что будет объявлено шестинедельное перемирие, ХАМАС освободит 40 заложников, а Израиль-около 100 заключённых палестинцев.
Однако пока боестолкновения продолжаются. Израильские войска приступили к штурму посёлка Хан-Юнис, после чего планируется штурм приграничного с Египтом посёлка Рафах, где сосредоточено более 1 миллиона беженцев. Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил Израиль о нежелательности ведения боевых действий в этом районе и угрозе гуманитарной катастрофы.
Действия Израиля уже вызвали волну антисемитизма по всему миру. Дипломатический бойкот Израилю объявили не только мусульманские страны, но и далёкие от арабо-израильской регионально-религиозной проблематики страны Латинской Америки, в том числе Бразилия и Боливия, а также Южно-Африканская республика, в своё время один из ближайших союзников Израиля.
Число погибших мирных палестинцев превысило 30000 человек. Число убитых в ходе боёв солдат ЦАХАЛ составило 584 человека. Точное число убитых палестинских боевиков подсчитать затруднительно в силу децентрализации управления боевыми отрядами.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.