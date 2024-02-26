Переговоры в Париже по введению перемирия в Палестине результата пока не принесли

Перемирие в Секторе Газа откладывается

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Переговоры в Париже между представителями Израиля и арабскими странами-посредниками не привели к прекращению огня. Планировалось, что будет объявлено шестинедельное перемирие, ХАМАС освободит 40 заложников, а Израиль-около 100 заключённых палестинцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако пока боестолкновения продолжаются. Израильские войска приступили к штурму посёлка Хан-Юнис, после чего планируется штурм приграничного с Египтом посёлка Рафах, где сосредоточено более 1 миллиона беженцев. Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил Израиль о нежелательности ведения боевых действий в этом районе и угрозе гуманитарной катастрофы.

Действия Израиля уже вызвали волну антисемитизма по всему миру. Дипломатический бойкот Израилю объявили не только мусульманские страны, но и далёкие от арабо-израильской регионально-религиозной проблематики страны Латинской Америки, в том числе Бразилия и Боливия, а также Южно-Африканская республика, в своё время один из ближайших союзников Израиля.

Число погибших мирных палестинцев превысило 30000 человек. Число убитых в ходе боёв солдат ЦАХАЛ составило 584 человека. Точное число убитых палестинских боевиков подсчитать затруднительно в силу децентрализации управления боевыми отрядами.