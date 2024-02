Переговоры в Париже о перемирии в Секторе Газа приносят результат

Израильские СМИ сообщили, что на переговорах в Париже между Израилем и посредниками со стороны палестинской группировки ХАМАС удалось достичь компромисса. Палестинская группировка готова вернуть некоторое число заложников, захваченных в ходе набега на израильские поселения 7 октября. В ответ Израиль готов приостановить военные действия.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.