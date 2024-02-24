Переговоры в Париже о перемирии в Секторе Газа приносят результат

Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня

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Израильские СМИ сообщили, что на переговорах в Париже между Израилем и посредниками со стороны палестинской группировки ХАМАС удалось достичь компромисса. Палестинская группировка готова вернуть некоторое число заложников, захваченных в ходе набега на израильские поселения 7 октября. В ответ Израиль готов приостановить военные действия.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Война в Секторе Газа началась с 7 октября 2023 года после атаки боевиков ХАМАС на территории Израиля. Однако в ходе боёв в Секторе Газа израильские войска, применяя ковровые бомбардировки и не обеспечивая необходимые меры по сохранению жизней гражданского населения, принесли гибель более чем 30000 палестинцам, включая женщин и детей.

Предполагаемый штурм последнего поселения Сектора Газа на юге-посёлка Рафах, где сконцентрировалось более 1,2 миллиона беженцев, мог привести к масштабной гуманитарной катастрофе и эскалации конфликта до уровня большой региональной войны.

Союзники Израиля на Западе в лице США и Евросоюза, по-видимому, сумели настоять на необходимости для него прекратить боевые действия во избежание разрастания конфликта, который мог привести к негативным для Запада последствиям.