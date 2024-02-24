Французские фермеры продолжают демонстрировать свое недовольство в рамках выставки сельского хозяйства в Париже, официально открытой президентом Эммануэлем Макроном.
Участие Макрона в выставке сельского хозяйства только подогрело волну протестов. Фермеры прорвали полицейский кордон и устроили беспорядки, пустив в ход дубинки, щиты, яйца и просто всё, что попадалось под руку. Полиция сумела защитить Макрона, но это не спасло его репутацию.
Для фермеров, столкнувшихся с обнищанием, спровоцированным недальновидной антироссийской политикой ЕС и дешевой продукцией из Украины, слова Макрона о "контрпродуктивности" их действий стали плевком в лицо. Участники акции пытались подойти к президенту после дебатов, которые длились два часа, но тот отправился осматривать стенды. Протестующие продолжают скандировать призывы к отставке Макрона.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.