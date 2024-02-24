Участие президента Макрона в выставке сельского хозяйства только подогрело волну фермерских протестов

Протестующие в Париже требуют отставки Макрона

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Французские фермеры продолжают демонстрировать свое недовольство в рамках выставки сельского хозяйства в Париже, официально открытой президентом Эммануэлем Макроном.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Участие Макрона в выставке сельского хозяйства только подогрело волну протестов. Фермеры прорвали полицейский кордон и устроили беспорядки, пустив в ход дубинки, щиты, яйца и просто всё, что попадалось под руку. Полиция сумела защитить Макрона, но это не спасло его репутацию.

Для фермеров, столкнувшихся с обнищанием, спровоцированным недальновидной антироссийской политикой ЕС и дешевой продукцией из Украины, слова Макрона о "контрпродуктивности" их действий стали плевком в лицо. Участники акции пытались подойти к президенту после дебатов, которые длились два часа, но тот отправился осматривать стенды. Протестующие продолжают скандировать призывы к отставке Макрона.