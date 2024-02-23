Министр инфраструктуры Украины Кубраков оценил восстановление страны в €500 миллиардов

В Киеве подсчитали, что восстановление Украины займет до десяти лет

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

В Киеве подсчитали, что на данный момент восстановление Украины потребует порядка десяти лет. Глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценивает стоимость работ в 500 миллиардов евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Думаю, самый серьезный ущерб можно будет устранить за два-три года. Но в целом восстановительный процесс займет от пяти до десяти лет", — сказал Кубраков.

При этом каждый год сумма необходимая Киеву растет. Так, по расчетам на январь 2024 года требуется на 75 миллиардов долларов больше, чем в 2023-м. Отмечается, что с начала конфликта страну покинули около шести миллионов украинцев, и трудно сказать вернутся ли они, чтобы включиться в процесс восстановления Украины.