Ракета ВМФ Британии едва не погубила военное руководство страны

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Запуск британской ракеты окончился неудачей

1:21
Мир

Британская межконтинентальная баллистическая ракета (МКБР) "Trident" упала сразу после запуска. Запуск был произведён с подводной лодки у побережья Флориды. Сразу после запуска ракета начала вращательные движения, потеряла траекторию и упала в нескольких метрах от подводной лодки, на которой находились министр обороны и глава ВМФ Великобритании. Это уже второй подряд за несколько лет неудачный запуск ракеты "Trident". Министерство обороны Великобритании объясняет случившееся "аномальными условиями".

Запуск британской ракеты окончился неудачей
Фото: Википедия

“Trident” - это семейство американских баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), разработанных и эксплуатируемых ВМС США и ВМФ Великобритании. Разработана и производится компанией Lockheed Martin. 

Ракеты “Trident”, особенно их последняя модификация “D5”, являются одними из самых мощных в мире. Они способны нести до 8 боеголовок с индивидуальным наведением на расстояние до 12 000 км с высокой точностью.

Однако спустя 30 лет после создания этих ракет появляется всё больше вопросов не только относительно их способности преодолеть ПРО вероятных противников, но и относительно безопасности их эксплуатации. Инциденты наподобие нынешнего полностью подтверждают эти опасения.  

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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