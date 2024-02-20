Часть элит Киева уже готова "вовремя предать" и перейти на сторону России

Нарышкин: многие представители Киева уже готовы перейти на сторону РФ

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Представители киевской власти уже не прочь перейти на сторону России.

Фото: duma.gov.ru by Государственная дума Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Часть украинской "элиты" уже готова "вовремя предать" и с удовольствием перейдёт на сторону России, отметил он.

По всей вероятности, поэтому Вашингтон и хочет приставить к представителям киевского режима западного специального представителя по Украине, который, по сути, будет выполнять роль надсмотрщика.