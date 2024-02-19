Финские СМИ сообщают о росте числа уволившихся из рядов армии военнослужащих. За 2023 год из рядов армии Суоми уволились 1650 человек. При этом за февраль 2024 года уволились 1200 резервистов.
Финляндия в 2023 году вступила в НАТО после начала СВО на Украине по причине роста антироссийской истерии. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил об отсутствии угрозы для Финляндии со стороны России, но предупредил, что наша страна вынуждена реагировать на недружественные действия Хельсинки.
Финляндия активно включилась в военные программы НАТО, участвует в учениях, отправляет оружие на Украину, согласовала предоставление аэродромов для базирования американских самолётов.
В качестве мер реагирования создаётся Ленинградский военный округ, а на границе Финляндии будет дислоцироваться крупный воинский контингент.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.