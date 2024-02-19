Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией

Финские военнослужащие массово увольняются после вступления страны в НАТО

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Финские СМИ сообщают о росте числа уволившихся из рядов армии военнослужащих. За 2023 год из рядов армии Суоми уволились 1650 человек. При этом за февраль 2024 года уволились 1200 резервистов.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain

Финляндия в 2023 году вступила в НАТО после начала СВО на Украине по причине роста антироссийской истерии. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил об отсутствии угрозы для Финляндии со стороны России, но предупредил, что наша страна вынуждена реагировать на недружественные действия Хельсинки.

Финляндия активно включилась в военные программы НАТО, участвует в учениях, отправляет оружие на Украину, согласовала предоставление аэродромов для базирования американских самолётов.

В качестве мер реагирования создаётся Ленинградский военный округ, а на границе Финляндии будет дислоцироваться крупный воинский контингент.