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Очередная попытка диверсии в Белоруссии окончилась провалом

Александр Лукашенко рассказал о ликвидации диверсантов на западе страны

1:09
Мир

На западе Белоруссии задержаны диверсанты, планировавшие ряд терактов в стране для нагнетания напряжённости в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко на Белорусском народном собрании. 

Александр Лукашенко рассказал о ликвидации диверсантов на западе страны
Фото: сайт президента Белоруссии

Подробности происшедшего он обещал раскрыть позже. Также Лукашенко отметил, что режим КТО в Гомельской области, введённый вчера, снят.

Президент Республики Беларусь заверил, что все попытки Запада дестабилизировать ситуацию в стране обречены на провал. Все угрозы суверенитету и территориальной целостности страны будут своевременно купироваться.

Белоруссия с начала СВО на Украине признана на Западе виновной в помощи России. Ужесточены санкции против страны, а войска НАТО дислоцируются вдоль границ республики. 

В ответ белорусский лидер призвал Россию разместить в Беларуси комплексы ТЯО (тактического ядерного оружия), что и было осуществлено в 2023 г. Таким образом, в ходе противостояния "коллективному Западу" Белоруссия занимает наиболее последовательную позицию из всех стран ЕАЭС и СНГ по поддержке усилий России по защите своих интересов в Восточной Европе. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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