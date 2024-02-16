Очередная попытка диверсии в Белоруссии окончилась провалом

Александр Лукашенко рассказал о ликвидации диверсантов на западе страны

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

На западе Белоруссии задержаны диверсанты, планировавшие ряд терактов в стране для нагнетания напряжённости в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко на Белорусском народном собрании.

Фото: сайт президента Белоруссии

Подробности происшедшего он обещал раскрыть позже. Также Лукашенко отметил, что режим КТО в Гомельской области, введённый вчера, снят.

Президент Республики Беларусь заверил, что все попытки Запада дестабилизировать ситуацию в стране обречены на провал. Все угрозы суверенитету и территориальной целостности страны будут своевременно купироваться.

Белоруссия с начала СВО на Украине признана на Западе виновной в помощи России. Ужесточены санкции против страны, а войска НАТО дислоцируются вдоль границ республики.

В ответ белорусский лидер призвал Россию разместить в Беларуси комплексы ТЯО (тактического ядерного оружия), что и было осуществлено в 2023 г. Таким образом, в ходе противостояния "коллективному Западу" Белоруссия занимает наиболее последовательную позицию из всех стран ЕАЭС и СНГ по поддержке усилий России по защите своих интересов в Восточной Европе.