В портах США заблокировали тысячи автомобилей Porsche и Bentley

FT: в США конфискованы тысячи Porsche и Bentley из-за запрещённой детали из Китая

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В портах Соединённых Штатов конфисковали несколько тысяч авто Porsche, Bentley и Audi после того, как Volkswagen Group выявил, что в этих машинах имеется контрабандный компонент из Поднебесной, пишет Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by RoadRunner is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что автопроизводителем отложена поставка авто до конца марта, так как был заменён электронный компонент, который, как оказалось, приехал из "западного Китая". Производитель намерен заменить все детали, которые были изготовлены в КНР. При этом представили концерна уверяют, что не знали, где именно были изготовлены запрещённые компоненты, потому что за их приобретение отвечал один из непрямых поставщиков.

"Как только мы получили сведения об обвинениях в отношении одного из наших косвенных поставщиков, мы инициировали расследование этого вопроса. Мы проясним факты, а затем предпримем соответствующие шаги", — заявили в компании.

Volkswagen уже меняет в машинах запрещённую деталь с согласия американской таможни.