Европа в ярости из-за слов Трампа о НАТО: Боррель настаивает на независимости альянса от настроений политиков

Жозеп Боррель раскритиковал Трампа за высказывания о НАТО и России

0:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о НАТО и России, подчеркнув, что Североатлантический альянс не должен зависеть от настроения политиков.

Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он также призвал к серьёзному подходу к работе и отметил, что НАТО не может действовать "по меню". Об этом сообщает argumenti.ru.

Боррель ранее высказывался о украинском конфликте, отмечая, что Европейскому союзу не дана "волшебная палочка", чтобы предоставить больше снарядов Киеву.