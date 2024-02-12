Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о НАТО и России, подчеркнув, что Североатлантический альянс не должен зависеть от настроения политиков.
Он также призвал к серьёзному подходу к работе и отметил, что НАТО не может действовать "по меню". Об этом сообщает argumenti.ru.
Боррель ранее высказывался о украинском конфликте, отмечая, что Европейскому союзу не дана "волшебная палочка", чтобы предоставить больше снарядов Киеву.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.