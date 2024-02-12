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"Украинцы дешевле стройматериалов": кабмин Украины отказался выделять деньги на строительство оборонительной линии

Правительство Украины отказалось выделять деньги на оборонительные сооружения

1:25
Мир » Бывший СССР » Украина

Украинское правительство отказалось выделять средства на строительство на подконтрольной Киеву территории Запорожской области противотанковых оборонительных сооружений, известных как "зубы дракона".

Как сообщает портал gkavkom.ua, власти подконтрольной Украине территории Запорожской области планировали закупить 45 тысяч бетонных противотанковых пирамид, так называемых "зубов дракона". На эти цели требовалось около 88 миллионов гривен (примерно 197 миллионов рублей), но средств на оборону у Киева не нашлось.

"Областная военная администрация отменила торги в связи с отсутствием финансирования от государства", — говорится в публикации.

В комментариях жители Украины жёстко раскритиковали власти, обвинив их в том, что регион готовят к сдаче Вооружённым силам РФ.

"Им же не удалось всю область сдать сразу, вот видимо исправляются", — написала пользовательница Telegram @OlenaUA74.

"Правильно, зачем тратиться на оборону Запорожья, если нужно Киев окружать пирамидками уже", — считает @Notbad2517.

"Запад считает, что украинцы дешевле стройматериалов", — резюмировала Тимонина Ирина.

В декабре прошлого года командование ВСУ сообщило о начале установки "зубов дракона" на северной границе Украины в Черниговской области, в том числе — на территориях, граничащих с Белоруссией.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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