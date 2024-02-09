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Украинские военкоматы перевели на круглосуточный режим работы на фоне нехватки личного состава ВСУ

Военкоматы на Украине перевели на круглосуточный режим работы

1:24
Мир » Бывший СССР » Украина

Военкоматы на Украине перевели на круглосуточный режим работы, пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление члена правительства в Верховной раде.

Военкоматы на Украине перевели на круглосуточный режим работы
Фото: commons.wikimedia.org by Ксюша 38 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В сообщениях украинских СМИ говорится, что военкоматам в стране разрешили работать круглосуточно. Отныне постановку призывников на учёт и медицинские комиссии ВСУ смогут проводить в 24-часовом режиме. Кроме того, в любое время суток сотрудники территориальных центров комплектования, выполняющих функции военных комиссариатов, смогут рассматривать дела об уклонении от призыва и накладывать взыскание на тех, кто не горит желанием отправляться на передовую.

Эти меры были введены на фоне острой нехватки личного состава в подразделениях ВСУ. В то время, как морги и госпитали по всей стране переполнены, роты на линии соприкосновения укомплектованы не более чем на треть. Командиры жалуются на моральную и физическую усталость бойцов. Пополнения приходят редко, новобранцы попадают на передовую слабо подготовленными.

7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении новый законопроект о мобилизации на Украине. Документ значительно ужесточает правила призыва на воинскую службу и вводит ряд новых карательных мер в отношении уклонистов. Кроме того, в январе украинское Минобороны отчиталось о закупке первой партии женской военной формы.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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