Вучич: В Сербии украинцы поддерживают Путина, в отличие от россиян

Вучич назвал главное отличие украинцев в Сербии от россиян

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что проживающие на территории страны украинцы преимущественно являются сторонниками президента РФ Владимира Путина, в отличие от приехавших туда россиян.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Вучича, "релоканты" с российским гражданством придерживаются оппозиционных взглядов, тогда как граждане Украины в Сербии предпочитают общаться на русском языке и поддерживают политический курс властей России.

"Украинцы в Сербии в основном русскоговорящие и намного больше настроены в поддержку президента Путина. Их небольшое число, около 50 тысяч", — рассказал сербский президент.

Вучич заявил что гордится "свободной и независимой" Сербией. Говоря об иностранном влиянии, он признался, что экономически страна намного больше зависит от ФРГ, чем от России, но в политическом плане всё не так однозначно.

"Возможно, на кого-то Россия имеет влияние, на кого-то нет. На президента республики никто, кроме сербских граждан не имеет никакого влияния", — добавил он.

7 февраля Вучич провёл рабочую встречу с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Сербский президент ещё раз обозначил свою жёсткую позицию по статусу Косово и раскритиковал НАТО, оказывающее Приштине военную помощь. Он поинтересовался, на каком основании Германия накачивает оружием Косово, которое власти Сербии по-прежнему считают неотъемлемой частью своей страны. Отвечая на прямой вопрос, Писториус сослался на нейтральную германскую позицию по этой проблеме и напомнил, что ФРГ поставляет оружие и Белграду. По словам министра, "Германия выступает за мир".