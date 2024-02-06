Украинские боевики покинули укрепрайон под Донецком

Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ покинули внушительный укрепрайон под Донецком

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Советник главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) были вынуждены покинуть свои позиции на одном из участков фронта. Он уточнил, что речь идёт о крупном укрепрайоне под Донецком.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Здесь, по словам Кимаковского, украинская армия несла значительные потери. Вдобавок, военнослужащие находились в крайне усложнённых условиях подвоза обеспечения. В связи с этим ВСУ и было принято решение покинуть данный укрепрайон.