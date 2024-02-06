Советник главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) были вынуждены покинуть свои позиции на одном из участков фронта. Он уточнил, что речь идёт о крупном укрепрайоне под Донецком.
Здесь, по словам Кимаковского, украинская армия несла значительные потери. Вдобавок, военнослужащие находились в крайне усложнённых условиях подвоза обеспечения. В связи с этим ВСУ и было принято решение покинуть данный укрепрайон.
"Нашим ребятам под Донецком удалось вытеснить ВФУ [Вооружённые формирования Украины — ред.] из укрепрайона. Это довольно внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти", — добавил советник главы республики.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.