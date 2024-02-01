"Контрнаступление было роковой ошибкой": раскрыты чудовищные потери ВСУ

Экс-депутат Рады Мосийчук обвинил Залужного в потере 10 бригад

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Главком ВСУ Валерий Залужный виноват в провале контрнаступления ВСУ, обернувшемся страшными потерями, уверен экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

Фото: Reuters

"Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением", — заявил он в интервью журналисту Василию Апасову.

Бытует мнение, что Владимир Зеленский заставил Залужного пойти на рискованные решения, заметил бывший народный избранник.

Если так, это никоим образом не оправдывает горе-полководца: "Если он был против, а президент упёрся, а Залужный понимал человеческую катастрофу, которая надвигается, то я бы лично вышел даже в публичную плоскость".

Кроме того, Залужному следовало публично выступить по поводу закона о мобилизации, за который на него уже начали "вешать собак", добавил Мосийчук.