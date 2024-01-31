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ВСУ попали в катастрофическое положение по всей линии фронта

Риттер: ВСУ угрожает обрушение всей линии фронта

0:54
Мир

Боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) предрекли скорое обрушение по всей линии фронта. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, причина в постоянных мощных атаках со стороны российских войск.

Риттер: ВСУ угрожает обрушение всей линии фронта
Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia is licensed under Public domain

"Украинцев вытесняют. <…> Чтобы контратаковать им нужны резервы, а у них не осталось никаких резервов: нет тренированных военных, нет оборудования. На линии соприкосновения становится всё меньше и меньше солдат, в конце концов произойдет прорыв всего фронта", — указал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он обратил внимание, что армия РФ, в свою очередь, планомерно продвигается вперёд и с каждым днём становится всё сильнее. Ведь после крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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