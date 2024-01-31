Боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) предрекли скорое обрушение по всей линии фронта. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, причина в постоянных мощных атаках со стороны российских войск.
"Украинцев вытесняют. <…> Чтобы контратаковать им нужны резервы, а у них не осталось никаких резервов: нет тренированных военных, нет оборудования. На линии соприкосновения становится всё меньше и меньше солдат, в конце концов произойдет прорыв всего фронта", — указал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он обратил внимание, что армия РФ, в свою очередь, планомерно продвигается вперёд и с каждым днём становится всё сильнее. Ведь после крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.