ВСУ попали в катастрофическое положение по всей линии фронта

Риттер: ВСУ угрожает обрушение всей линии фронта

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Боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) предрекли скорое обрушение по всей линии фронта. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, причина в постоянных мощных атаках со стороны российских войск.

Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia is licensed under Public domain

"Украинцев вытесняют. <…> Чтобы контратаковать им нужны резервы, а у них не осталось никаких резервов: нет тренированных военных, нет оборудования. На линии соприкосновения становится всё меньше и меньше солдат, в конце концов произойдет прорыв всего фронта", — указал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он обратил внимание, что армия РФ, в свою очередь, планомерно продвигается вперёд и с каждым днём становится всё сильнее. Ведь после крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции.